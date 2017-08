"Voetbal is een huurlingensport met meer casino-kapitalisme dan de wielersport"

Je moet als renner goed de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Ik heb het gevoel dat een transfer in het wielrennen meer een keuze is van de renner zelf."

"Ik laat de aankondiging van mijn nieuwe ploeg aan de ploeg zelf. Ik wil met een propere lei beginnen. Rood of zwart-wit? Geef mij maar blauw-wit van AA Gent."

"Voor de ploegen is het een vervelende situatie. Zij houden er zelden iets aan over als ze een renner kwijtspelen. Er wordt bij ons ook gewerkt met minder lange contracten. Het zou ook niet evident zijn om midden in het seizoen over te stappen. Het is nu al krap om op één winter aangepast te geraken aan het materiaal en de werking van de nieuwe ploeg."

"In dat opzicht is het wel goed dat de contracten worden nageleefd. Het draait om respect. Anders krijg je situaties zoals die van Coquard die de Tour niet meer mag rijden omdat hij zijn ploeg verlaat."