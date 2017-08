Bondscoach De Weert: "Hopen op podiumplaats op het EK tijdrijden"

De Weert kan alvast rekenen op een evenwichtige selectie. "Ik ben heel tevreden. Het was puzzelwerk met de ploegen om te zien wie er vrij was, en met de renners om te kijken wie gemotiveerd was. Met deze ploeg kunnen we alle kanten uit."

In het geval van een sprint kan zowel Edward Theuns als Jens Debusschere uitgespeeld worden. "Donderdag komen de renners toe. Dan zullen we moeten praten en eerlijk moeten zijn. Afgelopen kampioenschappen is dat gelukt, hopelijk nu weer."

Op hoeveel medailles mikt de bondscoach? "Vorig jaar hebben we zilver behaald in de tijdrit en we mogen opnieuw hopen op een podiumplaats. De wegrit is meer een loterij op dat vlakke parcours. Maar als ik mijn gemiddelde van 1 medaille per kampioenschap kan behouden, ben ik heel gelukkig", besluit De Weert, die op de Olympische Spelen goud pakte met Van Avermaet en op het WK in Qatar brons met Boonen.