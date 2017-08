Mikel Landa toont zijn goede benen ook in openingsrit Ronde van Burgos

@ElevenBE_nl Landa was te sterk voor Tsjernetski. Landa was te sterk voor Tsjernetski.

Van vermoeidheid na de Tour is er geen sprake bij Mikel Landa. De Spanjaard van Sky heeft in eigen land de eerste rit in de Ronde van Burgos gewonnen en is uiteraard ook de eerste leider. Hij bleef Tsjernetski en Alaphilippe voor op de lastige aankomst.