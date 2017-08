Verbrugghe: "Teuns kan iets wat weinigen kunnen, ik zie een soort Valverde in hem"

"Ik heb Dylan gisteren nog gebeld na zijn overwinning", zegt Rik Verbrugghe aan Sporza. "Hij was uiteraard supertevreden. Als je derde wordt in de Waalse Pijl, dan valt dat minder op bij de buitenwereld. Maar als je begint te winnen, dan wel."

"Een jonge renner heeft het ook nodig om eens te kunnen winnen bij de profs. Het is een drempel die je over moet. Bij de jeugd had Teuns al een winnaarsmentaliteit, maar die was op het hoogste niveau wat afgebot. Maar toen al was duidelijk dat hij op dit soort terrein goed uit de voeten kon."