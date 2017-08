1 augustus is traditioneel de datum waarop teams en renners transfers mogen aankondigen. Wielermanager Dries Smets legt het verschil uit tussen voetbal en de fietssport.

Na vijf jaar procontinentaal niveau zet Eduardo Sepulveda een stapje hogerop, naar WorldTour-ploeg Movistar. De 26-jarige Argentijn moet onder meer Quintana en Valverde bijstaan in de bergen.

De stoelendans in het wielrennen is in volle gang. Wie rijdt volgend seizoen voor welke ploeg? Je leest het laatste transfernieuws op deze pagina.

