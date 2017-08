Oss verlaat Van Avermaet voor Sagan, ook Kennaugh naar Bora

Daniel Oss reed de voorbije vijf seizoenen in dienst van BMC. Hij werd twee keer wereldkampioen ploegentijdrijden (2014 en 2015) en werd in 2013 3e in de E3 Harelbeke. Bij Bora vindt hij wereldkampioen Peter Sagan terug, met wie hij al samen reed bij Liquigas tussen 2009 en 2012.

Peter Kennaugh verlaat dan weer Team Sky na zeven jaar dienst. De tweevoudig Brits kampioen op de weg won in die periode ritten in de Ronde van Spanje (2016), de Dauphiné (2017) en de Ronde van Oostenrijk (2014).

Ralph Denk, de teammanager van Bora, is in de wolken met zijn nieuwe aanwinsten. "Oss en Kennaugh staan al een tijdje op ons lijstje. Oss is een heel betrouwbare renner die er een heel seizoen staat. Hij zal naast kopman Sagan een belangrijke rol spelen in de lenteklassiekers."

"Kennaugh deed het de voorbije jaren uitstekend in dienst van kopmannen. Toch denken we dat hij nog veel beter kan. Hij moet in staat zijn om rondjes van een week te kunnen winnen. We hopen hem in die richting verder te kunnen helpen."