Diagnose van Ben Hermans: breuken in pols, grote teen, borstbeen + 3 gebroken tanden

De diagnose is niet min. BMC meldt dat Hermans heel wat breuken en andere averij opgelopen heeft.

"Ben heeft zijn rechterpols en grote linkerteen gebroken en heeft ook een breuk opgelopen in zijn borstbeen. Verder zijn er 3 tanden afgebroken en sukkelt hij met veel kneuzingen en schaafwonden, onder meer in zijn gezicht", zegt de ploeg.

"De scans hebben gelukkig geen gebroken wervels of interne bloedingen aan het licht gebracht. We mogen dus nog van geluk spreken, want dit had erger kunnen aflopen. Een operatie is op dit moment niet nodig."

"Ben blijft ter observatie in het ziekenhuis. Hij heeft immers heel even het bewustzijn verloren na zijn val. Zijn hersenschudding moet van nabij opgevolgd worden."

BMC schat de inactiviteit van Hermans op 4 tot 6 weken. "Zodra hij weer in België is en zijn toestand al wat geëvolueerd is, kunnen we die prognose wat concreter maken."