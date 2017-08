Teuns na ritzege in Polen: "Ik heb er bijna geen woorden voor"

Dylan Teuns bedankte zijn ploegmaats. "Ze leverden ongelofelijk werk om de aanvallen af te slaan en me uiteindelijk naar een goeie positie te brengen. Ik ben hen daarvoor enorm dankbaar."

"Net zoals in de Ronde van Wallonië geloofden ze in mij, want zo'n etappe ligt me wel. Ik kom hier tot mijn recht. Het geeft vertrouwen als je team zo voor je werkt."

"Al was ik hier vooraf wel voorzichtig, want ik voelde in de eerste twee etappes dat het niveau wel een pakje hoger ligt dan in de Ronde van Wallonië."