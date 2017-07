Vanaf vandaag mogen wielertransfers bekendgemaakt worden: "Heel drukke momenten"

Dries Smets vertegenwoordigt heel wat Vlaamse wielrenners. Het zijn dan ook drukke dagen voor hem en andere managers. "We zitten volop in het transferseizoen", vertelt hij aan Sporza.

"Vanaf nu mogen transfers aangekondigd worden. Uiteraard zijn er ook nog een heel aantal renners voor wie de onderhandelingen nog lopen. Hopelijk kunnen die de komende weken afgerond worden, zodat iedereen onderdak vindt voor volgend jaar."

Transfers mogen niet aangekondigd worden voor 1 augustus. Waarom net die datum? "Dat is een UCI-regel die een aantal jaar geleden is ingevoerd. De exacte reden ken ik niet, maar ik denk dat het is om ervoor te zorgen dat er in het eerste deel van het seizoen zo weinig mogelijk invloed is van transfernieuws op het gedrag van renners of ploegen."

Is die datum dan bewust na de Tour gekozen? "Ik denk het wel. De Tour is de meest invloedrijke koers van het jaar, dus denk ik dat daar rekening mee gehouden is."