Carlos Barbero wint in het Baskenland, 3 Belgen in de top 10

Movistar was de enige WorldTour-ploeg aan de start van de eendagswedstrijd in het Baskenland en controleerde dan ook de koers. In de regen dunde Movistar het peloton uit en gunde aanvallers geen kans.

In de finale sprong Carlos Barbero weg en zet met de overwinning de kroon op het werk van zijn ploeg. Hij kwam over de streep met een kleine voorsprong op Angel Madrazo en Jose Herrada.

Ook in 2014 was Barbero al eens de primus in het Circuito de Getxo, dat sinds 2001 ook de naam "Memorial Ricardo Otxoa" draagt. Otxoa kwam in dat jaar om het leven tijdens een trainingstocht, zijn tweelingbroer Javier overleefde de klap en won in Athene goud op de Paralympische Spelen.