Lefevere: "Alle documenten liggen op de bureaus waar ze moeten liggen"

Bob Jungels blijft dus alvast tot 2020 bij de ploeg van Lefevere. "Hij is een groot talent", zegt Lefevere. "Hij is niet iemand die met grote sprongen progressie maakt, maar hij wordt jaarlijks beter. We denken dat hij in de toekomst alleen nog zal verbeteren."

"Op het WK in Qatar pakte hij mij bij mijn armen en zei: "Patrick, als er een ploeg is: niet twijfelen, ik blijf". Jonge mensen zijn de toekomst natuurlijk. We hebben geïnvesteerd in onze jongerenploeg en dat begint zijn vruchten af te werpen."

Jungels heeft bijgetekend, maar hoe zit het met andere grote namen zoals Kittel en Stybar? "Ik ben nog altijd "on speaking terms" met hen. We zien wat we kunnen doen de komende dagen en weken."