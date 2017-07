Nederlander Duijn heeft grootste motor op Nürburgring, ploegmaat Van Aert is 2e

2017 leek lange tijd behekst voor Vérandas Willems-Crelan, maar de laatste weken keer het geluk voor de formatie van Nick Nuyens. In de Rad am Ring, een eendagskoers op en rond de befaamde Nürburgring, hadden ze 3 renners mee in de goeie vlucht van 4.

Dimitri Peyskens was de enige stoorzender vooraan. Maar in de slotfase werd hij vermorzeld door het ploegenspel. Duijn kreeg uiteindelijk de eer om als eerste over de finish te rijden, goed voor zijn eerste zege bij de profs. Wout van Aert werd tweede, Stijn Devolder vierde.