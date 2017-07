De Ronde van Polen: waar Sagan opnieuw in competitie treedt en Wellens vorig jaar hard uithaalde

Na zijn vermeende elleboogkwak aan het adres van Mark Cavendish is Peter Sagan straks in Polen terug van weggeweest. De Slovaakse wereldkampioen treedt voor het eerst sinds zijn diskwalificatie in de Tour in competitie en heeft de batterijen voor een sterk naseizoen opgeladen met een verplichte vakantie in Monaco.

Sagan won de Ronde van Polen in 2011, maar wil dit jaar vooral weer ritme opdoen met het oog op wat nog komt. Naast de wereldkampioen maakt ook Rafal Majka voor BORA-Hansgrohe zijn terugkeer in het peloton. De Pool heeft in zijn thuisland iets recht te zetten na een jammerlijke en vooral pijnlijke val in de Tour.