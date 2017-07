Daniel Martin staat enkele weken aan de kant met rugletsel

Daniel Martin kwam in de voorbije Ronde van Frankrijk zwaar ten val in de afdaling van de Mont du Chat. De Ier kon een schuiver van Richie Porte niet meer vermijden en knalde tegen een rotswand aan. Martin verbeet de pijn en werd uiteindelijk nog 6e in de Tour.

Maar de Ier ligt nu toch even in de lappenmand. Onderzoeken hebben aangetoond dat Martin een letsel aan enkele ruggenwervels heeft opgelopen. Hij zal drie weken aan de kant staan.

"Tijdens de Tour had ik geen problemen tijdens het koersen, maar naast de fiets had ik niet echt een comfortabel gevoel. Het is jammer dat ik de Clasica San Sebastian niet kan rijden, want mijn benen waren goed. Maar gelukkig hoef ik me niet echt zorgen te maken over deze blessure", geeft de klimmer nog mee.