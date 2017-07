Van Avermaet: "Wil graag uitpakken in Clasica San Sebastian"

6 van de 8 BMC-renners die aan de start staan zaterdag hebben de Tour de France reeds in de benen. "We weten dat de vorm goed zit in onze ploeg. In de Tour zijn we op onze honger blijven zitten maar dat maakt ons extra gemotiveerd om voor de winst te gaan in San Sebastian. Daarvoor vertrouwen we vooral op Van Avermaet", zegt sportdirecteur Yvon Ledanois.