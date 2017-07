Teuns zet de kroon op het werk en pakt eindzege in Ronde van Wallonië

Dylan Teuns had een straatlengte voorsprong in Thuin. Dylan Teuns had een straatlengte voorsprong in Thuin.

Dylan Teuns heeft op indrukwekkende wijze zijn 2e ritzege geboekt in de Ronde van Wallonië. Op de nijdige slotklim in Thuin was hij niet te houden. Teuns droeg al de gele leiderstrui en hij is dus meteen ook de eindwinnaar.