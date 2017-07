Rafal Majka maakt zaterdag rentree in Ronde van Polen

Een valpartij in de rit naar Chambéry dwong Rafal Majka tot een opgave in de Tour de France. Uiteindelijk bleek de Poolse klimmer geen breuken opgelopen te hebben, maar de pijn was te verlammend om door te zetten. Zaterdag maakt de tweevoudige bolletjestrui uit de Tour zijn opwachting in de Ronde van Polen, tot jolijt van de Poolse fans.

Bora-Hansgrohe likt de wonden na de ontgoochelingen in de Tour, waar kopmannen Majka (opgave) en Sagan (uitsluiting) vroegtijdig uit beeld verdwenen. Ook die laatste staat aan de start van de Ronde van Polen.

Majka koestert alvast mooie ambities en wil zich op eigen bodem nog eens tonen. "Ik ga geen voorspellingen doen, maar ik wil alles geven in de bergetappes. Het doet me in ieder geval deugd dat de route nog zwaarder is dan in de editie van 2014", zegt Majka. Toen won hij 2 bergetappes en kaapte hij ook het eindklassement weg.