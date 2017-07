Landa: "De dag van de Izoard was ik boos, soms verwacht je iets terug"

Ik heb een podiumplaats niet verloren in de tijdrit. Wel twee dagen eerder op de Izoard. Ik heb altijd geprobeerd mijn best te doen voor mijn kopman en mijn collega's. Dan verwacht je soms iets terug.

Ik heb een podiumplaats niet verloren in de tijdrit. Wel twee dagen eerder op de Izoard. Ik heb altijd geprobeerd mijn best te doen voor mijn kopman en mijn collega's. Dan verwacht je soms iets terug.

"Ik wil niet meer in deze situatie terechtkomen, want het is frustrerend", zei Landa. "Ik heb een podiumplaats niet verloren in de tijdrit. Wel twee dagen eerder op de Izoard. Ik heb altijd geprobeerd mijn best te doen voor mijn kopman en mijn collega's. Dan verwacht je soms iets terug."

"Toen ik op de Izoard gegrepen werd (Landa was gaan aanvallen, maar werd opnieuw ingerekend door Uran, Bardet en Froome) had ik gewoon in de wielen kunnen blijven (van concurrenten voor het podium Bardet en Uran)."

"Dan was ik geen 12 seconden verloren op Bardet die dag. Maar Froome wou dat ik me op kop zette en doorreed. Ook al was hij zelf niet zo goed. Hij vroeg me trager te rijden."

"Die dag was ik erg boos, want ik had me opgeofferd voor het team zonder dat het team er voordeel uit haalde. De eindzege van Froome was nooit in gevaar. Dat deed pijn."

Froome noemde Landa ondertussen een rivaal voor de volgende Tour. "Dat motiveert mij. Het flatteert me dat de winnaar van de Tour me als een rivaal ziet", zei Landa.

"Ik wil niet herinnerd worden als een renner die een Giro- of Tour-zege in de benen had, maar niet won. Ik wil graag winnen of tenminste proberen te winnen. Of ik dan succes heb of faal, het zal voor mijn eigen rekening zijn."