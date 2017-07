Ook Jean-Luc Vandenbroucke ligt in ziekenhuis na hartinfarct

Gisteren raakte bekend dat voormalig Tourwinnaar Lucien Van Impe (70) vorige week een hartinfarct had opgelopen en ook voormalig renner en sportdirecteur Jean-Luc Vandenbroucke (62) kampt met hartproblemen.

Vandenbroucke werd gisteren getroffen door een hartinfarct. De ex-ploegleider van Lotto ligt in een ziekenhuis in Moeskroen, maar verkeert niet in levensgevaar.

Jean-Denis Vandenbroucke, zoon van, legt uit wat er gebeurd is. "Hij voelde zich maandagmiddag niet goed en ging niet, zoals gewoonlijk, sporten. Hij besloot naar de dokter te gaan. Die nam wat bloed af en raadde hem aan meteen naar het ziekenhuis te trekken."

"Daar werd hij onmiddellijk opgenomen. Vanmorgen heb ik de kans gehad even met hem te spreken. Hij stelt het goed. Deze week volgen nieuwe onderzoeken om de verdere behandeling te bepalen."