Bondscoach De Weert rondt zijn huiswerk voor het EK af

Bij de vrouwen, die op 5 augustus in actie komen, viel de keuze op Sanne Cant, Kim De Baat, Valerie Demey, Jolien D'hoore, Jessy Druyts, Ann-Sophie Duyck, Kaat Hannes en Sarah Inghelbrecht. De invalsters zijn Annelies Dom en Kelly Druyts.

Vorige week maakte de KBWB al de selecties voor de tijdritten (3 augustus) bekend. Bij de mannen verdedigen Victor Campenaerts en Yves Lampaert de Belgische kleuren, bij de vrouwen is dat Ann-Sophie Duyck.

Vorig jaar vond het EK plaats in Plumelec (Fra). De Slovaak Peter Sagan sprintte er naar de titel voor de Fransman Julian Alaphilippe en de Spanjaard Daniel Moreno. Philippe Gilbert was achtste en eerste Belg. In de tijdrit pakte Campenaerts zilver na de Spanjaard Jonathan Castroviejo.