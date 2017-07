Froome: "In Aalst wordt iedereen aangemoedigd, dat was in Frankrijk wel anders"

De Fransen hadden Romain Bardet maar al te graag in de gele trui gezien in Parijs. Ik til er niet zwaar aan.

"Daarom rijd ik hier zo graag. Iedereen wordt hier aangemoedigd. Dat was in Frankrijk wel anders. Zeker in Marseille, maar ik kan het publiek wel enigszins begrijpen."

"Er stond een landgenoot van hen op de tweede plaats. Ze hadden Romain Bardet maar al te graag in de gele trui gezien in Parijs. Ik til er echter niet zwaar aan."

"Het is een traditie dat de winnaar van de Tour naar Aalst afzakt. Ik wil daar niet van afwijken. Ik ben wel serieus moe na drie zware weken koersen, maar het is heel leuk om hier te zijn."

"We hadden na de ceremonie op de Champs-Elysées nog een schitterend feestje met de ploeg. Dat was ook genieten. Ik kroop pas na vijf uur in mijn bed."