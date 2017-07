De Gendt beperkt criteriums: "Fris aan de Vuelta beginnen"

"Ik doe dit voor mijn supporters, want rijk wordt een een renner niet van de criteriums", vertelt Thomas De Gendt, die vanavond in Aalst rondrijdt.

Hoe was het feestje gisteren in Parijs? "Ik heb een kort nachtje achter de rug. Ik zocht rond half twee mijn kamer op. We hebben met de ploeg zondagavond lekker gegeten en rond half twee vanmiddag ben ik teruggekeerd naar België."

"Qua criteriums werk ik Aalst, Sint-Niklaas, Ninove, Herentals en Antwerpen af. Vorig jaar reed ik er 10, nu dus de helft minder. Ik hoop zo frisser aan de start van de Vuelta te komen, want dat is mijn volgende grote ronde."