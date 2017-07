Leider Teuns zet de puntjes op de i in de Ronde van Wallonië

Dylan Teuns pakte vandaag zijn eerste profzege. "Dat betekent heel veel voor mij. Dit jaar is mijn doorbraak, onder meer met mijn derde plaats in de Waalse Pijl."

"Ik kon wel niet optimaal genieten van de laatste meters, omdat ik niet zeker was van mijn zege. Dit is misschien geen overwinning in een WorldTour-wedstrijd, maar ik hecht er toch veel belang aan. Vooral omdat het een erg zware rit was."