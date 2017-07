"Buitenlandse renners hebben geen zin meer in natourcriteriums"

De criteriums van Aalst en Roeselare kunnen wel uitpakken met Tour-winnaar Chris Froome, maar in de andere races zijn het toch vooral de Belgen die de deelnemerslijst vullen. "Het wordt moeilijker om grote buitenlandse namen aan de start te krijgen", klinkt het bij de verschillende organisaties.

"Het valt op dat de meeste renners geen zin meer lijken te hebben in de criteriums. Na drie weken in de Tour willen ze liever thuis bij hun familie zijn."

"Ook de volle kalender speelt daarin een rol. Dit weekend is er de Clasica San Sebastian, de Ronde van Polen en de RideLondon. Omdat het klassement lange tijd niet vast lag, was het ook moeilijk om te beslissen."

Geo De Cleer van het organisatiecomité in Ninove ziet de situatie niet rooskleurig in. "Ik vrees voor de toekomst van de criteriums", zegt hij. Ninove is dit jaar sowieso aan zijn laatste editie toe. De organisatie gaat zich toeleggen op de aankomst van de Omloop.