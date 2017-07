De Buyst sprint naar zege in Ronde van Wallonië, Teuns is nieuwe leider

De Buyst was de snelste in een sprint in Seraing. De Buyst was de snelste in een sprint in Seraing.

Jasper de Buyst heeft de tweede rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. De renner van Lotto-Soudal was de snelste in de sprint. Dylan Teuns (BMC) neemt de gele trui over van Benjamin Thomas. Hij verloor kostbare tijd door een breuk in het peloton.