Ex-wielerprof en VRT-motard René Wuyckens (63) overleden

René Wuyckens reed alle grote wielerkoersen mee met zijn motor. René Wuyckens reed alle grote wielerkoersen mee met zijn motor.

Na een lange strijd tegen kanker heeft René Wuyckens ons verlaten. Wuyckens was in de jaren 70 en 80 knecht van onder meer Raas, Ocaña en Van Springel. Na zijn wielercarrière was hij actief als motard in de koers, voor de VRT en de NOS.