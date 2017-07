Herentals eert Jurgen Van den Broeck tijdens natourcriterium

Jurgen Van den Broeck is afkomstig van Herentals. "In het boek met de rijke wielergeschiedenis van Herentals is de pagina Jurgen Van den Broeck, toch een heel belangrijke", klinkt het bij de organisatie. "In veel andere gemeenten zou je al wereldberoemd zijn met alleen maar een wereldtitel tijdrijden bij de junioren of een titel in het tijdrijden bij de profs. Ook die zeges staan op het palmares van Jurgen."

"Zijn prestaties in de Tour zijn mogelijk toch een beetje onderschat door de tegenslagen waar hij mee kampte in de laatste jaren van zijn loopbaan. Voor ons hoort hij met zijn Tour-prestaties thuis op een prominente plaats in de sportieve geschiedschrijving van de stad van Keizer Rik Van Looy en in de geschiedenis van het Belgische wielrennen. De slogan "Herentals dankt Jurgen" is voor donderdag niet slecht gekozen."