Dessel organiseert in 2020 Europees kampioenschap BMX

Dessel is de komende jaren de place to be voor de Belgische BMX-sport. Volgend jaar vindt het BK plaats in de thuishaven van voormalig BMX- en motorcrosser Joël Smets. In 2019 crossen België, Nederland en Duitsland in Dessel tegen mekaar in een manche van de Three Nations Cup. En in 2020 mag Dessel net als in 2013 het Europees kampioenschap organiseren.

Elke Vanhoof speelt een thuismatch in Dessel. Vorige week sprintte de Kempense naar zilver op het EK in Bordeaux. Wordt dat over 3 jaar goud voor eigen publiek?