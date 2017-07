"Ik droom van Oude Kwaremont en Paterberg exclusief voor de Ronde"

Ten tweede wil Vandenhaute zijn wedstrijden nog meer een eigen identiteit geven. "We zijn aan het werken aan een ander concept voor Dwars Door Vlaanderen. De finale naar Waregem zit goed. Maar mijn droom is dat de Oude Kwaremont en de Paterberg enkel in de Ronde worden gereden."

Die twee hellingen zaten in 2017 nog in het parcours van DDV. De wielerliefhebber licht toe hoe hij dat mogelijk wil wijzigen: "Een deel van het oude parcours van de Ronde van Vlaanderen is nu vergeten geraakt. De Kluisberg en de Côte de Trieu hebben we de laatste jaren links of rechts laten liggen. Die achterkant van de Nieuwe Kwaremont willen we in ere herstellen. Die oefening zijn we nu aan het maken."