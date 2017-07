Theuns: "Of ik bij Trek blijf? Ik wil graag eens mijn eigen kans wagen"

Dit voorjaar liet Theuns de resterende vijzen in zijn lichaam operatief weghalen. Een streep door een belangrijk deel van het seizoen, maar daar is Theuns niet rouwig om. "Ik ben blij dat ik niet gewacht heb met die operatie. Sindsdien evolueerde mijn herstel steeds sneller. Spijtig genoeg viel ik nog eens in de Ronde van België, dat vergemakkelijkte mijn herstel niet echt."

"Ik voel me wel steeds sterker worden. Zo behaalde ik bijvoorbeeld een 2e plaats in Halle-Ingooigem. Op die manier kon ik me weer herpakken, ook al werd ik niet geselecteerd voor de Tour. De oude Edward ben ik nog niet helemaal, maar ik weet niet of die nog zal terugkeren. Dat is niet per se negatief, aangezien die zware val me ook goede dingen heeft bijgebracht. Ik heb hard moeten werken om in het peloton terug te keren en dat heeft me zowel fysiek als mentaal sterker gemaakt."