Oude krijger Zubeldia zet na Clasica San Sebastian punt achter carrière

De 40-jarige Zubeldia is in de Ronde van Frankrijk bezig aan zijn 29e grote ronde uit zijn carrière. Eigenlijk had hij een veel rustigere maand juli voorzien, maar door de positieve dopingtest van zijn Portugese ploegmaat André Cardoso werd hij op het laatste moment nog opgeroepen door zijn ploeg Trek-Segafredo.

Zubeldia rijdt al enkele jaren door het peloton als helper van ronderenners. Maar de Bask gold in de eerste helft van zijn carrière zelf als een rondetalent bij de Baskische formatie Euskaltel-Euskadi. In 2003 werd hij 5e in de Tour, in 2007 behaalde hij zijn beste resultaat: een 4e plaats.

Een veelwinnaar was Zubeldia nooit. Hij kan maar twee profzeges voorleggen: de proloog en het eindklassement van de Ronde van de Ain in 2010.