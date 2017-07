Vos bekroont comeback met eindzege in BeNe Ladies Tour

Marianne Vos legde de basis voor haar eindzege in de tijdrit van gisteren en vandaag liet ze niets aan het toeval over. Ze pakte nog wat bonificatieseconden in de tussensprinten en zelfs een val sloeg haar niet uit haar lood.

De slotrit met finish in Zelzate eindigde op een massasprint en daarin zette Vos de kers op de taart. Ze klopte haar landgenote Monique van de Ree. Kaat Hannes eindigde als negende.

Vos houdt in de eindstand Alice Barnes en Annette Edmondson af en volgt op de erelijst Jolien D'hoore op. De eerste Belgische in de eindstand was Ellen Van Loy op de 13e plaats.