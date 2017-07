Elke Vanhoof verovert het zilver op het EK BMX

Voor de 25-jarige Vanhoof, nog niet lang hersteld van een gescheurde gewrichtsband in de linkerduim, is het de derde medaille op een EK. In 2015 kroonde Vanhoof zich in het Nederlandse Erp tot Europees kampioene, in 2013 pakte ze brons.

In Bordeaux moest Vanhoof enkel haar meerdere erkennen in Laura Smulders. De Deense Simone Tetsche vervolledigde het podium.

Bij de mannen ging de Europese titel naar de Franse wereldkampioen Joris Daudet. De Nederlander Twan van Gendt en de Fransman Sylvain André pakten de andere ereplaatsen.Elias Verbinnen viel bij de junioren net naast het podium.