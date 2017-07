Sagan wil Tour-debacle doen vergeten in Ronde van Polen

Sagan werd vorige week uit de Tour de France gezet door de jury, die hem schuldig achtte aan de val van Mark Cavendish tijdens de sprint van de vierde etappe. De vijfvoudig winnaar van het puntenklassement moest de Franse etappekoers verlaten en mocht ook geen andere wedstrijden rijden tijdens de duur van de Tour.

De Ronde van Polen start op 29 juli en dus kan Sagan wel deelnemen. De 27-jarige Slowaak was in 2011 als eens de beste in Polen.

Eerder maakte Sagan al bekend dat hij zal deelnemen aan de BinckBank Tour, de opvolger van de Eneco Tour die op 7 augustus begint.