Barnes klopt Vos en slaat dubbelslag in BeNe Ladies Tour

Alice Barnes heeft de eerste rit in lijn van de BeNe Ladies Tour gewonnen. De Britse was Marianne Vos te snel af in een sprint met twee en is ook de nieuwe leidster. Jessy Druyts standde op de 4e plaats.