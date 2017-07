Sagan rijdt volgende maand BinckBank Tour in België en Nederland

Nadat Sagan door de koerscommissarissen uit de Tour werd gezet, omdat hij in de spurt collega Mark Cavendish in gevaar had gebracht, mag hij de hele Tourperiode niet in competitie komen.

Op zondag 23 juli is de Tour afgelopen. Daarna mag de wereldkampioen van Bora-Hansgrohe weer koersen. Zijn ploegleider Patxi Vila bevestigde aan Velonews dat zijn poulain de BinckBank Tour rijdt. De Vuelta zou voorlopig dan weer niet op zijn menu staan.

Sagan zit nu al met het WK in Oslo in zijn hoofd. Op zondag 24 september wil hij in de Noorse hoofdstad voor de derde keer op een rij 's werelds beste worden. In de Belgisch-Nederlandse rittenkoers begint hij aan zijn voorbereiding.