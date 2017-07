Philippe Gilbert rijdt dit seizoen zijn eerste jaar voor Quick-Step. Een sterk jaar. In het voorjaar won hij o.m. de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race.

Dat kunstje kan Gilbert overdoen voor Quick-Step. Teammanager Patrick Lefevere verlengt zijn contract met 2 jaar.

"Gilbert is in orde. Dat kan ik bevestigen", zei hij kort en krachtig in een gesprek met onze radiocollega Carl Berteele.