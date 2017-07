Adriano Malori hangt jaar na doodsmak fiets aan de haak

Adriano Malori was in januari 2016 het grootste slachtoffer bij een massale valpartij in de Tour de San Luis. Hij smakte met 65 kilometer per uur tegen de grond en werd zelfs even in coma gehouden. Hij hield een schedelbreuk over aan de val.

Na een lange revalidatie kroop de Italiaan in september opnieuw op het zadel, maar nu zet de tijdritspecialist toch een punt achter zijn carrière.

"Ik heb fel gestreden om deze dag te vermijden. Ik heb de strijd gewonnen, maar niet helemaal. Vandaag stopt mijn leven als renner. Ik kan niet meer als renner in deze sport blijven, maar zal het op een andere manier doen. Vandaag begint het verhaal Malori 2.0."