Rasmussen: "Geen spijt dat ik doping heb gebruikt"

Met een gebalde vuist in de lucht bolde Warren Barguil over de streep in Chambéry. De "winnaar" kon zijn geluk niet op tijdens het interview, maar kreeg dan live te horen dat de fotofinish Rigoberto Uran had aangeduid als winnaar. "Dan is het zo", reageerde de zwaar ontgoochelde Fransman.

Had een wondermiddel Uran aan de overwinning geholpen, want veel kijkers hadden hem voor de sprint iets in zijn mond zien steken? Uit de herhaling bleek dat het zijn oortje was dat aan zijn truitje bengelde. Bovendien was zijn derailleur kapot en moest hij op het hoogste verzet sprinten.