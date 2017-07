Porte maakt doodsmak in koninginnenrit van de Tour

Richie Porte schat een bocht in de gevaarlijke afdaling van de Mont du Chat verkeerd in en knalt tegen de rotsmuur. Zijn Tour is voorbij.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Porte maakt doodsmak in koninginnenrit van de Tour

Richie Porte schat een bocht in de gevaarlijke afdaling van de Mont du Chat verkeerd in en knalt tegen de rotsmuur. Zijn Tour is voorbij.