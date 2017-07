Sweeck blijft aanstormend peloton voor in GP Jean-Pierre Monseré

In het West-Vlaamse Heuvelland kregen de renners 203 kilometer onder de wielen geschoven. De wedstrijd bleef heel lang gesloten. Vijf renners, zonder grote namen, probeerden het in de voorlaatste ronde, maar raakten niet weg.

In de slotronde rukte een groep van 21 renners zich dan toch los. Veldrijder Laurens Sweeck demarreerde in het zicht van de streep weg van zijn medevluchters en hield zijn inspanning knap vol. Hij bolde solo over de finishlijn en hield nog net Roy Jans en Jérôme Baugnies af.

Sweeck volgt op de erelijst grote namen als Van Keirsbulck, Roelandts en Boom op. Het is voor de 23-jarige cyclocrosser de allereerste zege op de weg.