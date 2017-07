Bastianelli sant in eigen land, Van der Breggen zegezeker

Bastianelli was de snelste van een favorietengroepje. Bastianelli was de snelste van een favorietengroepje.

Marta Bastianelli heeft de negende rit in de Giro Rosa gewonnen. De Italiaanse was de beste in de sprint van een kleine groep. Jolien D'hoore loste in de lastige beginfase van de etappe. Anna van der Breggen trekt met een bonus van een minuut op Elisa Longo Borghini naar de vlakke slotrit.