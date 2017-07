Veldrijder Venturini houdt Vanmarcke af in slotrit in Oostenrijk

De Formule 1-motoren brullen dit weekend in het Oostenrijkse Spielberg, maar ook honderd kilometer westelijker (in Wels) werd er vandaag gevlogen, zij het op koersfietsen.

De slotetappe van de Ronde van Oostenrijk draaide uit op een massasprint. Daarin toonde Clément Venturini (Cofidis) zich de grootste snelheidsduivel van het pak. Sep Vanmarcke (Cannondale) en Pim Lighthart (Roompot) strandden in zijn zog. Jenthe Biermans (Katjoesja) legde beslag op de tiende plaats.

Venturini snuift graag de Oostenrijkse lucht op, want ook vorig jaar won de Fransman een etappe in de rittenkoers. De eindzege van thuisrijder Stefan Denifl (Aqua Blue Sport) kwam vandaag niet meer in gevaar.

Vanmarcke op zijn beurt kan ook meer dan tevreden terugblikken op de Oostenrijkse rittenkoers. In vijf van de zeven etappes (een proloog en 6 ritten in lijn) nestelde hij zich in de top 5. De West-Vlaming droeg ook drie dagen de leiderstrui.