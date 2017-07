Belgisch tijdritkampioene Duyck is ook in Tsjechië op de afspraak

De 29-jarige Ann-Sophie Duyck kroonde zich twee weken geleden voor de vierde opeenvolgende keer tot Belgisch kampioene tijdrijden.

In de derde etappe van de Tsjechische rittenkoers Tour de Feminin ging ze op dat elan door. In een individuele tijdrit over 14,6 kilometer was ze de beste van het pak. Duyck stoomde na 21 minuten en 48 seconden over de finish. Daarmee deed ze 12 seconden beter dan de Amerikaanse Tayler Wiles en 19 seconden beter dan Leah Thomas.

Duyck rijdt in de Tour de Feminin overigens rond in het shirt van de Belgische nationale ploeg, want haar Britse team Drops Cycling staat niet aan de start in Tsjechië.

Later vanmiddag staat nog een rit in lijn over 71 kilometer op het programma. De Tour de Feminin eindigt morgen.