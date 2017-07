Brand wint koninginnenrit in Giro Rosa

De rit van Baronissi naar Palinuro over 142 kilometer was aangekondigd als de koninginnenrit. Het duurde tot de laatste beklimming, een col van tweede categorie, tot dat spektakel opleverde.

De Oekraïense Tetjana Riabtsjenko gooide als eerste de knuppel in het hoenderhok. Ze begon als eerste aan de beklimming, maar op de steile stroken ging Brand in de tegenaanval.

De Nederlandse ging in de afdaling die volgde op en over Riabtsjenko en reed solo naar de zege. In de achtergrond won Megan Guarnier de sprint van de groep der favorieten, waar ook Anna van der Breggen in zat. Van der Breggen heeft in het klassement een voorsprong van 1'03" op de Italiaanse Elisa Longo Borghini.