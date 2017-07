O'Connor houdt thuisrijder Zoidl af in Oostenrijk

De renners kregen vandaag vier hellingen onder de wielen geschoven tussen Kittzbühel en St. Johann-Alpenbdorf. De top van de laatste klim lag wel op meer dan 60 kilometer van de streep.

Vijf renners trokken ten aanval in het begin van de rit. Weening, Slagter, Perez, O'Connor en Zoidl reden maximaal een voorsprong van bijna drie minuten bij elkaar. Op 80 kilometer spatte de boel uit elkaar voorin.

Weening, Zoidl en O'Connor reden even weg van de tegenstand, maar op 25 kilometer van het einde was alles te herdoen. Zo leek het even, want meteen trokken Zoidl en O'Connor een tweede keer ten aanval.

Ze bleven wel weg nu en op het slotklimmetje van twee kilometer maakte O'Connor het eenvoudig af, goed voor zin allereerste zege bij de profs. Thuisrijder Stefan Denifl blijft leider. De Ronde van Oostenrijk eindigt morgen met een etappe over golvende wegen richting Wels.