Boonen voor racedebuut: "Kijk uit naar ondergaan en opkomen van de zon"

"Het was de eerste keer dat ik met de splinternieuwe auto kon rijden. Er is nu een nieuw model van chassis. Het is goed dat de auto ingereden kan worden. We proberen zoveel mogelijk tijd op de baan door te brengen, zodat de wagen klaar is voor de kwalificaties", vertelde Boonen aan VRT Nieuws.

"Ik heb er heel veel zin in. Er komt wel wat gezonde stress bij kijken, maar ik ben blij dat het zover is. Eerst en vooral willen we onze auto heel houden."

"Toch mogen we ook ambitieus zijn. Als we uit de pits kunnen blijven, mogen we de top 10 ambiëren. Ik zit met goede collega's in de auto."