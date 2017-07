Jasper De Buyst en Jelle Wallays blijven langer voor Lotto-Soudal fietsen

Wallays kwam in 2016 over van Topsport Vlaanderen-Baloise, De Buyst een jaar eerder. "We wisten dat Jelle over een grote motor beschikte en hij heeft bewezen dat hij veelzijdig is: hij werkt voor de ploeg, heeft een rol in de eendagskoersen en kan goed standhouden in rittenkoersen. In eendagswedstrijden kan hij nog sterker worden", wikt en weegt Sergeant.

Wallays, die in 2015 Dwars door Vlaanderen en in 2014 Parijs-Tours won, apprecieert de blijk van vertrouwen: "Er zijn weinig andere renners die een contract tot 2020 hebben. Die zekerheid geeft me rust in mijn hoofd en dat zorgt voor betere prestaties. Ik was een laatbloeier en word nog steeds sterker."