Lotta Lepistö zorgt voor Finse ritwinst in Giro Rosa

Na de zware tijdrit gisteren kregen de vrouwen vandaag 116 km, verdeeld over vier ronden, met start en aankomst in Roseta degli Abruzzi. Een vroege vlucht van drie rensters werd op 13 kilometer van de streep ingelopen.

Jolien D'hoore leek kansen te hebben om te winnen in een massaspurt, maar een venijnig klimmetje in de slotfase zorgde voor een breuk in het peloton. De Belgische kampioene, eergisteren de snelste, miste de goeie slag en zou op een halve minuut finishen.

Een 35-tal rensters streed voor de zege. Lepistö was uiteindelijk de snelste, voor de Amerikaanse Coryn Rivera en de Italiaanse Giorgia Bronzini.