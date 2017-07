Viviani boekt zijn tweede ritzege in Oostenrijk, Vanmarcke blijft leider

Viviani komt in Oostenrijk niet uit voor Sky, maar voor de nationale ploeg van zijn land. De beste sprinter in de rittenkoers maakte zijn faam weer waar na de langste rit, over 226 km van Wieselburg naar Altheim.

Het begint van de rit in een loden hitte werd ontsierd door talrijke valpartijen, gelukkig zonder veel erg. Verschillende groepjes waagden hun kans, maar de trein van de Italiaanse nationale ploeg bracht alles in het slot samen voor een nieuwe vlotte zege. "Na zo'n lange rit winnen is plezant", reageerde Viviani, die zaterdag in de slotrit nog eens wil toeslaan.